Reclaman contra el traslado de policías marplatenses a La Matanza: "Van a arriesgar la vida por 120 mil pesos"

“Muchos ya están allá, haciendo un tres por seis, tres días de guardia y seis de franco . No dan tiempo a volver a sus destinos, son de Mar del Plata y la zona. Fue de un día para el otro , además deben dejar a sus familias”, explicó Carolina en el móvil de Teleocho Informa en su edición del mediodía de este viernes.

“Hacen guardias largas que no les permiten comer ni descansar como corresponde”, dijo luego quien tiene a sus dos hijas trabajando en la fuerza. “Las sorprendió. Les dijeron que no pueden hacer nada, que es una decisión de más arriba. No sabemos a quién reclamarle, por eso lo hacemos visible”, agregó.

Además, junto a familiares de otros policías reclamaron “sueldos dignos” ya que “van a arriesgar la vida por 120 mil pesos, tienen que pagar alquiler y nadie les da nada. Los están mandando a un matadero y acá necesitamos seguridad. Hay mucha delincuencia”.