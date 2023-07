Reclamo de los padres de Alejandro Sánchez a la justicia a 6 meses de la muerte: "Todavía no hay nada"

“El reclamo es por el cambio de carátula a homicidio culposo. Cada vez que veo el video, creo que esa persona lo fue a matar. No le importó. Lo vio y nunca frenó. Mi pibe le toca bocina. Lo vio y no le importó”, sentenció Oscar.

“No se puede tapar una muerte, Mar del Plata tiene un montón. Esa persona no está presa, está en su casa. A mi suegra le agarró un infarto el día del cumpleaños de mi hijo, el 11 de julio, que hubiera cumplido 25 años”, comentó luego en diálogo con el periodista Javier Novoa en el móvil de Teleocho Informa.

Inés, la mamá, expresó que “a la justicia la vemos muy lejos. Todos los días sufrimos y mi hijo no está, la pasamos mal, y esta persona no estuvo detenido ni un día. No lo entiendo de ninguna manera”.

Desde que dialogaron hace unos días con el fiscal Cistoldi, Oscar explicóque “no se nos acercó nadie. Hablamos con el intendente, siempre son promesas, pero nadie hace”.

Además, refirió que recusaron a Cistoldi. “No me siento cómodo, por eso lo recusamos. Se puso siempre del lado del victimario. Nos dijo que fue sin querer, que no se dio cuenta. Pero no puede ser, si ni quiera tenía registro. Eso desde el vamos está mal. No me trae garantías”, aseguró.

“No se nos va el dolor, en nuestra ciudad no hay justicia. Mucha gente nos apoya. Nos dicen que hay que luchar, pero a veces no tenés ganas. Yo no duermo y me agarraron enfermedad”, afirmó.

Sobre la falta de avances, dijo que “no creo en nada, al contrario, nos tiran para atrás, sufrimos. Lo único que nos queda es luchar por nuestros nietos y por nuestros trabajos en el sur, que es lo que nos da un poco más de vida”.