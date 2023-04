Renuevan pedido de justicia por la muerte de dos motociclistas: "Que el asesino de no se mueva de Batán"

Familiares y amigos de Mariana Juárez y y Roberto Núñez, los motociclistas asesinados por un conductor alcoholizado que hace dos meses los embistió en cercanías de la rotonda de Constitución y la costa, reclamaron justicia y que no se le permita salir de la cárcel sin cumplir una condena.

Fernando Martín González, el imputado, permanece detenido. El test de alcoholemia le dio positivo aquella noche en que estaba al volante de su automóvil y circulaba a más de 100 kilómetros por hora por Avenida Félix U. Camet. Allí perdió el control, volcó y a la altura de la intersección con calle Cataluña impactó sobre la moto en la que la pareja volvía desde Santa Clara del Mar.

mariana y roberto.jpg

“Que esto no quede en nada, por eso estamos acá y vamos a seguir siempre”, dijo Mirta, la mamá de Mariana, presente en esta convocatoria que se repite porque no quieren que el caso pase al olvido y que los jueces tomen resoluciones livianas con el responsable de estas muertes.

“Que se cumpla la ley, eso es lo que pedimos”, afirmó Blanca, la madre de Roberto, que habló de sufrimientos por la pérdida de su hijo. “Es solo dolor, lo sufrimos por dentro, por eso queremos justicia y que el asesino siga en la cárcel, que no pueda quedar en libertad sin pagar por lo que hizo”, afirmó a Teleocho Informa.

A las autoridades judiciales, responsables de tomar una decisión sobre el destino del acusado, también les reclamó que se pongan en su lugar. “Que analicen que no es fácil que te maten un hijo”, dijo la mujer que insistió en el reclamo para que el fiscal sea severo en su acusación y al tribunal no le tiemble el pulso. “Hay ley de alcohol cero, un montón de medidas, es hora que se cumpla”, dijo y reclamó: “Que el asesino no se mueva de Batán”.