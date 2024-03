Robaron una perfumería 18 veces: "Te dan ganas de bajar los brazos"

La encargada de la firma "El Principio" contó que, a pesar de los tarifazos, decidieron dejar las luces prendidas toda la noche "pero nada detiene a los delincuentes".

"Yo estoy hace muchos años, ahora trabajan mis hijas y tienen mucho miedo. Yo ya viví 18 robos y algunos fueron violentos, con cuchillos y pistolas, también me pegaron. El tema es la saturación que uno siente. Todo esto me pone mal y a veces te dan ganas de bajar los brazos", lamentó la mujer.

Las imágenes del último robo, a las cuales tuvo acceso Ahora Mar del Plata, muestran cómo una persona se trepa en la reja y empieza a pasarle unos desodorantes y jabones a otra persona que lo aguarda en la vereda. Y se ve a una tercera persona que pasa por la vereda que no se distingue si es un cómplice.

El lunes pasado hubo otro robo similar. "Nuevamente tenemos malas noticias en nuestro local", habían contado en las redes sociales, tras un robo similar.

En la mañana de hoy volvieron a colgarse de nuestras rejas para violentar los ventiluces que son obligatorios en un comercio", reveló la dueña del negocio.

Y continuó: "Inspección general los pide para habilitar y los delincuentes se aprovechan.

En esta oportunidad una vecina, decidió no mirar a un costado y llamar a la policía".

Según detalló en la publicación la policía pudo aprehender a los delincuentes y recuperaron los productos robados. "Estamos muy agradecidas, tanto con nuestra vecina como con el personal policial.

Esperamos no tener que seguir lamentando que estas personas amigas de lo ajeno intenten hacerse con lo que tanto trabajo nos cuesta", completó.

