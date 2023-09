Robaron y vaciaron un local en Güemes y "deschavaron" al entregador

“Vine a trabajar como todos los días y me encontré con esto. Fue una mudanza más que un robo , me llevaron todo, perchas, ropa, computadora y televisor”, aseguró la mujer, indignada.

“Rompieron la reja y el vidrio, tuvieron mucho tiempo. Antes hubo una panadería a la que le robaron tres veces en un mes y se tuvieron que ir. Otros comerciantes me dijeron que tuviera cuidado porque este local estaba marcado por los trapitos que son una mafia”, afirmó en el móvil de Teleocho Informa en el mediodía de este viernes. Sabiendo la situación, entonces, Andrea dijo que puso “reja y candado doble” pero no fue suficiente.

local desvalijado.jpg

En otro pasaje de la entrevista con el periodista Daniel Ramos, Andrea mostró que en la pared le escribieron “Agustín Bustamante entrega” y luego agregó que “es el trapito de esta cuadra hace miles de años, todo el mundo lo conocen. Hay comerciantes que le pagan por mes para que no los entregue, para sentirse cuidados. Hoy no vino, no creo que vuelva, o sí, porque acá hay una impunidad total”.

“No sé qué voy a hacer, todavía no caigo, tengo impotencia, dolor. No puedo empezar de nuevo, no sé cuánto me pagará el seguro. Esta Argentina duele. No hay respeto. Estamos en las manos de cualquiera”, reflexionó.

“Tengo 50 años y usé todos mis ahorros para poner este local. Policía Científica dijo que tienen que haber entrado por lo menos tres personas y en un auto. Se llevaron ropa interior de colores, de diseño, muy linda, no es muy común, no hay en Mar del Plata, son prendas románticas, sexies, y unas perchitas doradas que me salieron una fortuna. Me dejaron dos, les agradezco”, dijo Andrea, con bronca y tristeza. Además aseguró que le robaron “más de mil prendas, del local y del depósito completo”.