Robo en el Shopping: el mismo hombre que sustrajo una pulsera de oro ya había robado en Capital Federal

Video Robaron una pulsera de $2 millones en un local del Shopping: "Me siento totalmente vulnerable"

La modalidad fue similar. Simulando ser un cliente, el sujeto se decidió por un anillo. Cuando la vendedora le otorga la caja para que lo vea, esconde el objeto valioso y devuelve la caja vacía.

Señalando que era un regalo para su hermana que estaba viniendo, el ladrón indicó que regresaba pronto mientras la cajera terminaba de armar la bolsa con la caja del anillo, sin haber notado que ya no contenía nada adentro.

Embed - ROBO GITANO 1

En otro video, puede verse como comete otro ilícito bajo la misma modalidad: se guarda el objeto valioso en el bolsillo en un momento de distracción del vendedor para dejar la caja vacía en su lugar.

Embed - ROBO GITANO

Un robo similar en Mar del Plata

Un hombre robó una pulsera valuada en cerca de dos millones de pesos de una joyería ubicada dentro del Shopping Los Gallegos. El hecho ocurrió este lunes por la mañana y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

El botín que adquirió el hombre, perteneciente a la comunidad zíngara, consiste en una pulsera rólex de casi 25 gramos y valuada en casi 2 millones de pesos.

"Tengo mucha angustia, bronca, siento que impunemente entró y se llevó la pulsera. Ejercí la venta como con todos mis clientes, siento que fue tan rápido todo que no me dio tiempo a nada. Fue delante de mis narices, siento indignación total. Me embaucó", destacó Rosario, dueña de la joyería, en diálogo con Canal 8.