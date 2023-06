Robo de motos récord: el Top Ten de los modelos más buscados por los delincuentes en Mar del Plata

Sociedad Advierten que "las aseguradoras ya no quieren cubrir el robo de motos"

Hernán Rossi, directivo de la Asociación Marplatense de Productores y Asesores de Seguros (Ampas), confirmó que las compañías de primera línea dejaron de cubrir determinada gama de motovehículos que son las más robadas en los últimos tiempos y sus propietarios quedan expuestos a servicios de empresas de menor rango, lo que implica menor calidad de cobertura frente al siniestro.

Esta situación había sido advertida este domingo durante una manifestación que motociclista realizaron en la rambla, donde denunciaron que las aseguradoras ya casi no quieren darles cobertura o en el caso que sí lo hagan, los valores de las pólizas tuvieron significativos aumentos sobre los valores que pagaban hasta tiempos no muy lejanos

El ranking de las motos más buscadas por los delincuentes tiene su top ten en Mar del Plata, con destacada presencia de vehículos caracterizados mediana o baja cilindrada, pero potentes o por lo menos ágiles, que serían las ventajas que les encuentran a la hora de utilizarlas para el escape rápido a la hora de cometer delitos.

ktm duke.webp KTM Duke

La KTM Duke 200, muy llamativa, está al tope de los robos. Seguida por un clásico de los últimos tiempos, la Honda Tornado XR 250, una moto de enduro pero muy utilizada en la dinámica urbana.

En tercer lugar se ubican otros dos modelos de Honda: la CG Titán 150 y la Twister 250. En esta triste escala les siguen la Motomel S2 y la Skua 150.

La Zanella ZB, Motomoel DLX, Honda Wave y Yamaha Crypton, todas de 110 centímetros cúbicos de cilindrada, tienen casi similar número de casos. Son muy utilizadas para robos pero también por un mercado negro de repuestos. En ese ranking les siguen las YBR 125 y la XTZ 125, la Rouser NS200, la Yamana FZ y por último la Suzuki AX 100.

Honda-Tornado-XR250-2023-negra.jpg Honda XR 250 Tornado

“Estos son los vehículos con más siniestros”, confirma Rossi en referencia solamente a robos. Porque también, como responsable del Área Vial del Ampas, destaca el protagonismo de las motocicletas en los accidentes de tránsito y en particular los que terminan con casos fatales. “Representan el 40% de los fallecidos”, dijo a Ahora Mar del Plata.

Explicó que como consecuencia de este contexto es que las empresas de seguros empezaron a modificar su presencia en el mercado de motos hasta correrse directamente. No de manera absoluta pero sí con determinados modelos, que son los que figuran en la citada lista. “Las principales compañías las toman si son clientes integrales, que además ese cliente tiene aseguradas su casa o sus autos entre otros productos”, explicó.

honda cg titán.jpg Honda CG Titán 150

En el rango de firmas más confiables, en el caso que aseguren estas motos que representan mayor probabilidad de siniestro, los valores de las cuotas mensuales crecieron a la par del riesgo. “Un seguro que cubra el robo puede costar lo mismo que el de un auto”, aseguró Rossi.

La alternativa que se plantea en el mercado son otras compañías no tan conocidas ni con tanta historia, pero que sí aceptan estos modelos. La advertencia es que si bien los valores que cobran por cobertura no son tan altas, asegura que al momento de liquidar un robo la suma que se ofrece al cliente suele ser inferior a la que el vehículo tiene en el mercado. “Cubren pero no dan tranquilidad al cliente”, remarcó.