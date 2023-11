Robo en una histórica zapatería de Juan B. Justo: "Se llevaron una vida de trabajo"

image.png

Si bien ya habían sufrido robos en alguna oportunidad, nunca había sido tal el daño que les costara volver a comenzar. "Pedimos apoyo para que podamos ayudar a mi papá a empezar de cero, está destruido y no tiene fuerzas. Se llevaron toda una vida de trabajo", aseveró la joven quien tiene el negocio en Juan B. Justo y Buenos Aires.

Los comerciantes no tienen cámaras de seguridad en el lugar y las de la zona no llegaron a captar el robo. "Hay justo en frente un café de enfrente pero su cámara da hasta el cordón. Y después en la esquina una del COM pero la tapan los árboles", contó Macarena.

"Falta un montón de presencia policial. En la semana a los chicos de la carnicería de al lado le robaron la camioneta. Creemos en la justicia divina y confiamos en la policía . Ojalá aparezca algo aunque la vemos muy difícil. Pedimos la difusión de nuestro Instagram @menta_calzados_mdp para que la gente pueda conocer, llegar al negocio y mi papá pueda arrancar de cero nuevamente a sus 65 años", completó la joven.

Al mismo tiempo, agradecieron a los clientes y vecinos que los ayudan a transitar este difícil momento.