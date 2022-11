Rompió una vidriera para robar y se cortó la mano: tuvo que recibir asistencia

Un joven de 29 años rompió la vidriera de un comercio de indumentaria deportiva para robar y se cortó la mano con uno de los vidrios . La policía lo encontró a cuatro cuadras y fue atendido por personal del SAME.

En Alberti entre Santiago del Estero y Santa Fe, el personal policial constató que la vidriera del local de indumentaria deportiva “Sport Time” había sido. A 400 metros del lugar, en Avenida Colón esquina Santa Fe, en base a las prendas compatibles con las descriptas por el llamado al 911, los efectivos aprehendieron al sospechoso. La policía constató que cuenta con antecedentes penales por el delito de robo y encubrimiento.

El joven tenía una herida en su mano izquierda y una ambulancia del SAME arribó al lugar para realizar las curaciones al aprehendido, quien no revestía gravedad, por lo que el personal de salud no dispuso su traslado al hospital.

El dueño del comercio se hizo presente y constató que no había faltantes de mercadería. Intervino Mariana Baqueiro de la Fiscalía de Flagrancia, que ordenó se notifique al individuo de la formación de causa por el delito de Robo en grado de tentativa y se lo traslade a la Sede Tribunalicia.