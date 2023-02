Se entregó el conductor que atropelló a un ciclista en Otamendi

El conductor del auto que atropelló a un hombre y se dio a la fuga en la localidad de Comandante Nicanor Otamendi se entregó este viernes ante la Justicia, pero no quedó detenido . La víctima permanece internada en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

"Pusimos el auto a disposición de la fiscalía para que se hagan todas las pericias. Lo notificaron de la imputación, pero no se encuentra detenido", dijo Resúa en declaraciones a Mardel Directo, el magazine de Canal 8.

"Mi cliente me dijo que no se percató del accidente, que sintió un golpe y suponía que era un piedrazo. En ningún momento fue intención de él dejar desamparada a una persona ni escaparse del lugar del hecho. Me contó que siguió manejando a velocidad lenta y que paró en un comercio", señaló el abogado.

"No se dio cuenta del accidente, el golpe debe haber sido leve o de costado porque el auto no tiene ninguna apariencia de golpe fuerte. Ni bien lo vio (en alusión a los videos de las cámaras de seguridad que publicaron los medios), se presentó a primera hora en la fiscalía", indicó Resúa.

El hecho ocurrió el viernes por la noche y desde entonces el ciclista Ramón Torres Ramón Torres permanece internado en el área de terapia intensiva. "Mi papá sigue en estado delicado, tiene afectado el pulmón que no cumple su función", contó Santiago, hijo de Ramón.