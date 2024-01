Siete crímenes impactantes en Mar del Plata durante el 2023

En esta nota, repasamos siete hechos que generaron un alto impacto social y movilizaron a la ciudad.

image.png

Lucio, de 17 años, fue asesinado de una puñalada en el medio de la Peatonal San Martin el 21 de febrero, en la intersección con la calle Córdoba.

La víctima fue apuñalada cuando se encontraba con un amigo de 16. Fueron agredidos por otros cuatro jóvenes (dos varones y dos mujeres) cuando se hallaban frente al local de McDonald. Después de ser atacado, se dirigió hasta el baño del cine Ambassador, donde fue hallado inconsciente con herida de arma blanca en tórax, mano y ceja.

Además de generar conmoción en la ciudad, vecinos y comerciantes de la zona revalidaron su pedido de mayor seguridad en la peatonal, ya que aseguraron que los hechos delictivos eran constantes y no había la suficiente presencia policial.

El periodista Marcelo Marcel llegaba a la casa de su padre en el barrio Las Lilas cuando dos delincuentes lo abordaron para robarle el auto. Daniel salió a defender a su hijo pero uno de los delincuentes lo mató de un disparo.

"No sabía qué hacer este chico. Jamás me negué a entregarle lo que me pedía. Estaba muy nervioso, exaltado, fuera de sí, giraba sobre mí con el revólver y yo le decía que se lleve todo. Le entregué todo, pero no tenía en claro qué quería. Me disparó y tuve un cruce con él. Mi papá escuchó los gritos y salió", relató el periodista días después del hecho.

Por el hecho hay un hombre de 27 años detenido y se incautó el arma con la que se habría cometido el homicidio.

iara-nardelli-.webp

La muerte de Iara Nardelli todavía está lejos de ser esclarecida. Iara Nardelli desapareció el pasado 30 de junio y sus restos fueron hallados en Brandsen al 10.000 el 10 de julio. Diez días después se confirmó la identidad de los mismos, y que pertenecían a la menor.

Las hipótesis hablaron de un suicido y de un ataque de perros, pero la familia sostiene que fue víctima de un femicidio.

"Estamos pidiendo que la fiscal intervenga. Presentamos pruebas de todo tipo y no se ha llamado a declarar a ninguna persona. Desde la fiscalía se sigue insistiendo con el suicidio pero las pericias caligráficas demuestran todo lo contrario, que no se suicidó y no hubo jauría de perros", afirmó Mariela, madre de la adolescente.

Un doble crimen en el barrio Parque Hermoso cometido el 27 de agosto. Los cuerpos fueron encontrados por la policía dentro de una vivienda ubicada en Mario Bravo y Mac Gaul. Estaban semicubiertos por una bolsa de arena.

En el exterior de la finca, los efectivos encontraron vainas servidas, restos de sangre y un teléfono celular tirado. Un hombre y una mujer con restos de sangre fueron aprehendidos, aunque esta última recuperó su libertad.

Tanto los detenidos como las víctimas tenían antecedentes penales. Una de las hipótesis presume que el hecho ocurrió por un conflicto de venta de drogas.

Un día después del hecho, familiares de las víctimas prendieron fuego la vivienda donde fueron encontrados los cuerpos de las víctimas.

di meglio 2.jpeg

Una muerte en ocasión de robo el 30 de septiembre que conmocionó a todo el Puerto y puso en alerta a comerciantes que salieron a las calles a reclamar por la inseguridad en la zona.

Di Meglio trabajaba en una verdulería en Rondeau y 12 de Octubre. Momentos antes del cierre, alrededor de las 21, cuatro delincuentes redujeron al comerciante, lo maniataron, y subieron a la planta alta, donde hicieron lo propio con su esposa. Allí buscaron valores y se retiraron. El comerciante falleció producto de una falla cardíaca producida por el robo.

La muerte de Di Meglio disparó malestar y reclamos no solo de sus familiares sino también de vecinos de la zona puerto, donde aseguran que se habían cometido otros hechos similares, aunque sin desenlace tan trágico. A raíz de este caso participaron de una movilización que llegó hasta las puertas de la Comisaría 3ra para pedir seguridad.

Este crimen en el barrio Libertad se generó por la discusión familiar en Falkner al 8500 el 20 de noviembre. Fuentes del caso señalaron que el domicilio donde acontecieron los hechos era reconocido como un "point" de venta de droga.

Los acusados del crimen son dos hermanos de 20 y 16 años que mataron a su tía, además de herir a su padre y a su abuelo. Fueron detenidos por el homicidio y la doble tentativa.

Según surge de la pesquisa y el aporte que hicieron las víctimas sobrevivientes de los disparos, ambos hermanos gatillaron armas de fuego e impactaron a su tía en abdomen, con la consecuente muerte inmediata de ella cuando era asistida en el centro de salud del barrio Ameghino.

A Ernesto Víctor Sanche lo impactaron con un proyectil en el pecho, por lo que debió ser derivado con urgencia al HIGA, en el caso de Casimiro la lesión, también de bala, fue en una pierna y solo requirió cuidados menores.

hermanos.jpg

Otro doble crimen dos días previos a la Navidad sacudió a la ciudad y particularmente a una familia del barrio Don Emilio.

Víctor Figueroa, de 42 años, acudió este sábado por la noche a la casa de su expareja Rosana en Rosales al 11.100, donde además se encontraba su excuñado. Con un arma de fuego, le disparó a ambos.

La mujer recibió un balazo en el cuello, mientras que el hombre recibió al menos un disparo en la cabeza. Ambos fueron trasladados aún con vida por parte de familiares hasta el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde fallecieron minutos más tarde.

Las fuentes oficiales informaron que el autor del doble crimen tiene antecedentes penales por los delitos de "abuso sexual" y "encubrimiento".