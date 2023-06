Siguen los robos y crecen la preocupación y temor entre comerciantes de Avenida Tejedor

La situación, dicen, es preocupante no solo por la cantidad de robos que se dan desde hace bastante tiempo en esa zona sino porque entienden que no hay una respuesta desde la fuerza de seguridad. “No hay policías, no los vemos por acá”, aseguraron a Ahora Mar del Plata.

Uno de los comerciantes, que tiene un largo historial de como víctima de estos delincuentes, aseguró que esta falta de presencia policial no es nueva sino que ya la advirtieron y mucho durante el último verano. “Por primera vez el Operativo Sol no alcanzó a esta zona de la ciudad”, aseguró.

En el comercio que fue el último damnificado en este paseo de compras tuvieron que afrontar enormes costos para reparar lo dañado por los delincuentes para ingresar al interior del local. “Entre rejas, vidrio y puerta la propietaria tuvo que desembolsar más de 100.000 pesos que se suman a la mercadería que le llevaron”, dijo un comerciante del sector.

Todos por allí confirman que han sido víctimas de una u otra manera: mediante la modalidad “escruche”, como fue este último caso, con ingreso cuando el local está vacío. Pero también a mano armada, durante el día y cuando están atendiendo al público.

“Tengo cuatro saqueos nocturnos y 11 robos a mano armada, hasta con una moto de enduro adentro de mi local”, confirmó uno de los comerciantes con más tiempo en ese barrio y también de los que más ha sufrido el delito. “Tuve que amurar una jaula interna que se suma al vidrio y la persiana”, aseguró.

Como consecuencia de esta situación, a la espera de una mayor circulación de patrulleros o rondines de efectivos policiales, siguen incrementando costos en busca de una tranquilidad que aun así sienten lejana: más rejas, alambrados tipo concertina, alarmas más potentes y, en evaluación, la posibilidad de sumar seguridad privada.