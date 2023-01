"Te tirás o te tiro": encontró a su hija en la cama con su novio y lo empujó desde un séptimo piso

Iván Hortiguera, de 16 años, murió tras caer desde un séptimo piso de un edificio Pergamino. El adolescente estaba de novio con una joven de 14, hija de un vigilador privado que, cuando volvió a su casa y los encontró durmiendo juntos en la cama, se enfureció y amenazó a la víctima: “Si no te tirás, te tiro”.

Averiguación de paradero Una turista salió a comprar una pulsera y no volvió: su familia la busca

Tras un nuevo aniversario de su muerte, su hermana recordó cómo fue esa noche, que la marcó para el resto de su vida. “Me acuerdo de todo, pese a que pasaron ya 11 años no me puedo olvidar nada de ese día”, dijo a TN Lucía Hortiguera, que tenía 14 años cuando mataron a su hermano.

Fue la primera en enterarse de que su hermano estaba muerto, aunque la versión que le llegó no era cierta. “La hija de Fabián Nuñez agarró una moto, frenó en mi casa y me dijo ‘avisale a tus papás que Iván se tiró del séptimo piso’”, recordó la joven.

Desconcertada y asustada, corrió a la habitación de su padre y repitió las palabras que acababa de escuchar. “Mi hermano Bruno (el mayor) salió corriendo descalzo hacia el lugar, y mi papá lo siguió atrás en el auto. Yo me quedé en casa, con mis dos hermanos menores, sin entender nada... hasta que volvieron y me dieron la peor noticia de mi vida”, relató.

Iván solo había logrado sobrevivir unos minutos después de la caída. Además, antes de ser arrojado al vacío, ya tenía fracturada la mandíbula y el tabique, y estaba desvanecido. La golpiza que había recibido había sido brutal. “El asesino nunca pidió perdón, y la familia menos. Tampoco íbamos a aceptarlo por la manera en la que hablaron de Iván en ese momento. Yo no me olvido”, sostuvo Lucía.

“¡No le pegues más, papi!”, le pedía a gritos Tamara a Núñez, según declararon algunos vecinos. Pero la escena terminó con Iván muerto en la vereda, en medio de un charco de su propia sangre.

Más tarde, Núñez diría en la Justicia que Iván “se soltó y se tiró al vacío” pero no solo los testigos pusieron en jaque su versión. También lo acorralaron sus antecedentes, ya que el hombre nunca había aceptado el noviazgo de su hija con la víctima y, un tiempo antes del crimen, había ido a buscar al padre de Iván al trabajo para advertirle que todo terminaría mal si los chicos seguían adelante con su relación.

El relato de los testigos fue una pieza clave en la investigación para dar cuenta de la crueldad con la que actuó el asesino. “En ningún momento se escuchó a Iván, siempre al padre y a Tamara. Después escuché que se rompió una ventana y al padre de Tamara decir ‘te tirás o te tiro’”, contó sobre ese momento una vecina.

Entonces la joven salió al balcón, desde el cual tiene una vista en diagonal sobre la ventana de Tamara, y vio cómo el padre “acechó a Iván, lo empujó hacia la ventana”. “Iván rebotó de frente, (Núñez) lo dio vuelta, lo sostuvo del cuello, lo levantó hacia la ventana y lo tiró de forma diagonal hacia el vacío. Vi todo”, completó.

“Los testigos declararon que escucharon cuando él (en referencia a Iván), le dijo ´por favor, no me tire´”, agregó por su parte la tía del adolescente, y se lamentó: “No sé por qué no lo quería a mi sobrino, era un amor adolescente”.