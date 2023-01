"Teníamos un monstruo dentro de casa": la historia del pedófilo brasilero que cayó en Mar del Plata

Para todos, Marcos era un joven de clase media, educado, respetuoso, inteligente y estudioso. Un estudiante de medicina tranquilo, en pareja, que no solía salir, no tomaba ni causaba jamás problemas. “El yerno ideal”, pensaban.

En julio de 2021, dos de sus primeras tuvieron la fortaleza de denunciar los abusos que habían vivido. Una de las víctimas, ahora de 13 años, fue abusada por el joven desde los 5 hasta los 10 años. Según contó su mamá al diario O Globo, su hija recibe tratamiento psicológico desde los 6 años y tomaba antidepresivos, vívia "triste y callada", pero no decía nada ante las consultas de sus padres.

“Una prima dijo que Marcos Vitor había violado a mi hija desde que tenía 5 años, y finalmente ella me lo confirmó, pero solo fue capaz de decirlo porque él se había ido a Manaos”. Después de abrirse, su hija comenzó a mejorar, pero previamente se había provocado lesiones y había dejado la escuela.

Los abusos a su hija habrían comenzado durante un viaje de toda la familia a Uruguay. En las declaraciones judiciales, las víctimas dijeron que Marcos Vitor se encerraba en la habitación con ellas y las tocaba. También que las obligaba a practicarle sexo oral.

La primera de las víctimas conocidas de Marcos Vitor, S., ahora de 23 años, relató al diario O Globo los abusos que sufrió cuando ella tenía 12 años y él 15, cuando se quedaba en la casa de sus tíos. “Me tiraba la sábana de madrugada y tocaba mucho mis partes íntimas, me dolía mucho, me pasaba la noche llorando, asustada, angustiada. Y me decía que si se lo contaba a alguien nadie me iba a creer porque él era considerado un muy buen chico”, dijo. “A veces pasaba días sintiendo dolor hasta para hacer pis”, contó.

Al enterarse de todo, la madrastra de Vitor señaló: “Teníamos un monstruo dentro de casa”.

Gonzalo Danier, Jefe del Departamento de Interpol y Comisario de la Policía Federal, dio una descripción pormenorizada de cómo ubicaron al pedófilo Marcos Vitor Aguiar Dantas Pereira, alias “el Depredador”, en las inmediaciones del shopping Los Gallegos.

"Trabajamos muy rápidamente y detectamos que esta persona se encontraría en la ciudad de Buenos Aires, dedicado a la gastronomía, usando un nombre falso. Pero cuando avanzamos con la detención nos dimos cuenta que se había movilizado a Mar del Plata, seguramente alertado por la búsqueda", describió la autoridad policial en Teleocho Informa, sobre la detención que estuvo a cargo de los agentes federales de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones luego de una solicitud de las autoridades judiciales de la República Federativa del Brasil.