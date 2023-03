Tragedia en Constitución y la costa: "Iba a 180 km/h, alcoholizado y descalzo"

Tránsito Video: las cámaras del COM captaron el siniestro fatal en Constitución y la costa

"Ni el dinero ni nada va a devolver la vida de nuestros hijos, es la verdad. Nos dejó un dolor, el alma partida, a toda la familia. No quisiera que a ninguna madre le pase esto. Pido Justicia para este hombre asesino. Merece estar preso y cumplir los años que tiene que estar. L a velocidad que iba era 180, alcoholizado, descalzo. Solo pido Justicia ", exclamó Barreiro en diálogo con Teleocho informa.

Roberto Núñez venía a trabajar a la costa, a llevarse dinero para poder hacer su casa, ya que su familia es oriunda de Santiago del Estero. "La verdad que es algo muy feo, en el instante que lo agarró a mi hijo, lo mató. Hace dos días llegué a Mar del Plata, todavía no creía que mi hijo estaba muerto. Es un lugar muy lejos donde vivimos para llegar hasta acá, por la situación económica", apuntó su madre.

"Yo estoy destruida", señaló Juárez por su parte. "Es una locura total. No puedo creer semejante cosa. A mi hija la mató en minutos y a mi me destruyó la vida", agregó.

"Estoy agradecida nuestro abogado peleando por la causa y al fiscal. Nosotros esperamos que la Justicia haga justicia y este hombre no quede fuera, que siga preso, es lo que nosotros queremos, que no esté en libertad. Si lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Esperamos que la cámara penal haga lo que tenga que hacer. Que cumplan con las leyes y no le den libertad", concluyó la madre de Mariana Juárez.

El hecho ocurrió el 25 de febrero. El automovilista, oriundo del Gran Buenos Aires, circulaba en sentido a Santa Clara y manejaba con 1,96 g/l de alcohol en sangre. Perdió el control del auto, cruzó de carril, derribó una columna y terminó impactando con la moto en la que circulaban las dos víctimas. El hombre cuenta con prisión preventiva.