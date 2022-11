Tres dogos atacaron brutalmente a una mujer y el dueño de los perros la sigue amenazando

La mujer fue atacada en la cabeza, en un brazo y la espalda, y debió ser asistida en una primera instancia por los vecinos. Luego fue trasladada por una ambulancia al hospital, donde le cosieron las heridas.

“Me llevaron en la ambulancia y me tuvieron que hacer diez puntos de sutura en el brazo izquierdo. En realidad, en ese momento me tenía que haber quedado internada en observación, pero me vine a mi casa porque tengo dos nenes y tenía que estar con ellos. Pero igualmente ya realicé la denuncia penal”, contó.

Además, señaló que al otro día se dirigió al domicilio en donde vive la persona dueña de los perros. “Le expliqué que el portón estaba abierto y que los perros me habían atacado, pero a él no le importa nada, me amenazó y me sigue amenazando. Hasta el día de hoy siguen con el portón abierto esperando que maten a una criatura”, indicó.

Y agregó: “Le dije que a esos perros los tenía que tener al menos atados y él me decía que no. Pero si son perros dogo argentino que sabes que son malos y asesinos lo más racional es que los tenga atados. Pero él como respuesta me amenazaba y me filmaba con el teléfono”.

También subrayó que no es la primera vez que esos mismos perros atacan a una persona. “A una amiga mía le pasó exactamente lo mismo hace cuatro meses y le dieron setenta y nueve puntos en el brazo izquierdo”, contó.

El hecho ocurrió en la zona de las calles Tiro Federal y Lavalle, en la ciudad de Azul.

La mujer explicó también que desde la perrera local les dijeron que “que lo único que pueden hacer es cobrarle una multa”. “Con una multa no resolvemos nada. Lo que queremos es que le saquen los perros”, sostuvo.

“Te da impotencia porque el dueño de los perros se te ríe en la cara y te amenaza como si nada. Y no tenemos libertad de caminar por el barrio porque el peligro está todo el día”, subrayó.