Un docente marplatense fue víctima de una estafa virtual: le vaciaron la cuenta sueldo

Todo inició con un problema en su banco, ya que tuvo una liquidación doble de la tarjeta de crédito. "La pague en primer término y después me hicieron un débito. Llame al 0800 de reclamo sin que me atendieran. Después de intentar 40 minutos, un familiar entró a una página, que aparentaba ser la oficial de la tarjeta, y encontró otro teléfono al que llamé. Me atendió un operador de cuentas, me pasó con un ejecutivo, me hizo brindar algunos datos. La estafa uno entiende que viene cuando te llaman, no cuando vos llamas a un número de teléfono en internet. No pensé que se podía dar este tipo de situaciones", contó Eduardo Ferrer en su relato al móvil de Canal 8.