Video: agredieron a un movilero que cubría una manifestación en la Municipalidad

Entre gritos que pretendían disuadir la golpiza, un hombre salió de la riña para prepotear a Mena y le dijo directamente que deje de filmar. Ante la negativa, donde el periodista se identificó como tal, el violento le exigió el "carnet de prensa" y lo empezó a alejar hacia la calle.

En medio de esa discusión, el sujeto -que quedó escrachado en el video- le pegó al celular que dio una vuelta por el aire y cortó de forma estrepitosa la filmación.

“Se produjo una corrida, gritos y empujones. Comencé a tomar imágenes con mi celular de una pelea entre dos mujeres. Me dijeron que no grabe, les dije que soy periodista, entonces vino otra persona pidiéndome una credencial que no tenía. Me dijo que borre lo que grabé, y ante la negativa le pegó una trompada al teléfono y voló”, relató el agredido cuando pudo recomponerse y hacer su salida.

Desde el MTR, la agrupación donde pertenece el sujeto que cometió la agresión, reconocieron -en diálogo con este medio- que se trató de una pelea inicial donde "dos mujeres trajeron sus problemas personales a la marcha, vinculados la bronca y la miseria, y se las quiso retirar".

"Fue una situación vergonzosa y lamentable que nada tenía que ver con la marcha y el reclamo", destacaron.

Finalmente, reconocieron que "la situación se fue de las manos" cuando mientras algunos le pedían al periodista que no filme esa pelea hubo una persona que decidió pegarle a él. "Le pegó un manotazo al teléfono y estuvo muy mal, pero no se llegó a caer al piso y no se rompió", agregaron.