Video: así le robaron el auto y la medalla a un ex combatiente de Malvinas en el barrio Las Avenidas

El mismo día que iba a asistir a un homenaje, tres peligrosos delincuentes le robaron el auto y la medalla a un ex combatiente de Malvinas en el barrio Las Avenidas.

El hecho, que recién trascendió en las últimas horas, ocurrió este martes cerca de las 18.30 en Elcano al 5100, entre Agote y Fleming, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes se ve cuando el ex combatiente Luis Castellini se baja del auto junto a su esposa, tras estacionar en la puerta de la vivienda de otro ex combatiente, Néstor Salemi, con quien iban a ir juntos a un homenaje a los héroes de Malvinas organizado por Nito Artaza en un teatro de Mar del Plata.

https://twitter.com/menestimler/status/1635993060780785664 @edufeiok @JonatanViale @lanacionmas ocurrió en Mar del Plata a las 18.30 hs ayer. Fue en la casa de mis tíos ya que la pareja del auto iba a buscarlos, porque ambos hombres son ex combatientes, recuperaron Malvinas el 2 de abril e iban a ser homenajeados. pic.twitter.com/ONyEsIW5Gk — Martin Alejandro Menecier Stimler (@menestimler) March 15, 2023

En ese momento, mientras estaban a punto de ingresar a la casa, fueron sorprendidos por tres delincuentes armados que en pocos segundos les robaron sus pertenencias y huyeron en el auto del ex combatiente con las condecoraciones, medallas y boinas que había adentro del vehículo.

"Le dijo que era ex combatiente, que tenía sus condecoraciones en el auto y les pidió que se las dejaran bajar, pero los delincuentes se le rieron en la cara, no les importó. Ya no respetan ni a los héroes de Malvinas. La sociedad tiene que tomar conciencia", dijo un familiar de la víctima.

La Justicia analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los ladrones, que permanecen prófugos y son intensamente buscados.

"Mi tío y la víctima del robo son ex combatientes de la guerra de Malvinas. Hicieron el desembarco y tomaron la isla el 2 de abril. No pudieron ir al homenaje por el robo", se lamentó el familiar.