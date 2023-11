Video: así roban una camioneta en pleno Juan B. Justo

"Me cortaron las piernas, traía la mercadería y ahora no puedo. Me robaron el lunes a las 3 y cuarto de la madrugada. Dos muchachos jóvenes. Mi camioneta no aparece y no tengo ninguna noticia", aseveró Karina.

image.png

Al mismo tiempo reveló que falta seguridad en la zona. "Juan B. Justo está totalmente liberado. Están robando con todo. Hace un año que está muy peligrosa la zona", completó.

Más robos

Delincuentes robaron en una zapatería histórica de la calle Juan B. Justo y se llevaron todo: dinero, calzado y mercadería en general. Debido a los daños económicos ocasionados, ahora sus dueños tienen que volver a empezar.

"Mi papá tiene hace 33 años el negocio y vive para esa zapatería, está siempre laburando. El viernes cerró a las 20:15 el negocio y el día sábado a las 9:15 cuando abrió se encontró con el panorama de la cadena cortada de la puerta y el vidrio roto de la vidriera. Calculamos que entraron por ahí arriba. Le llevaron dinero en efectivo, algunas mochilas y calzados", explicó Macarena con Ahora Mar del Plata.