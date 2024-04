Video: así roban en una cochera de Entre Ríos y Alberti

Rompeportones Tres adolescentes forzaron el portón de una cochera y no pudieron arrancar una moto

En las imágenes se ve cómo un hombre ingresa a la cochera y se lleva una computadora del puesto de trabajo de un empleado del lugar.

"El ladrón estaba mirando y aprovechó el momento en que el empleado fue a guardar un auto. En las imágenes se lo ve que sale corriendo hasta la esquina de Alberti. Es alguien de la zona", dijo Marcelo, dueño de la cochera.

"Tengo que gastar plata para comprar una computadora nueva. No podemos trabajar en paz", se quejó la víctima.

La cochera ya había sufrido un hecho de inseguridad hace un mes cuando un delincuente robó una moto a las 11 de la mañana.

"Si tengo cerrado el portón no trabajo, la gente pasa y piensa que la cochera está cerrada. Estoy buscando una persona para que haya dos empleados y evitar nuevos robos. Te da rabia porque trabajamos todo el día", señaló Marcelo.

"El seguro no me cubre el robo porque dicen que se trata de un hurto. Les pregunto a los del seguro si me tienen que poner un revólver o clavarme un puñal para que se hagan cargo", se quejó.

El dueño de la cochera reclamó mayor presencial policial en la zona. "Pero la policía me dice que tiene un móvil para toda la comisaría Segunda", dijo.