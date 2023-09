Video: batalla campal y patadas en la cabeza a un joven a la salida de una fiesta

Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales y la Justicia abrió una investigación de oficio, pese a que la víctima no quiso hacer la denuncia.

Una verdadera batalla campal se desató a la salida de un baile. Todo comenzó cuando un grupo de mujeres comenzaron a pelearse y la situación se desmadró. Enseguida dos jóvenes atacaron a piñas a un joven y cuando cayó al piso le pegaron patadas en la cabeza. "Mirá como le da", se le escucha decir a un testigo en el video de la pelea.

"No hubo denuncia, pero iniciamos actuaciones de oficio y pudimos determinar quiénes fueron las víctimas de esta golpiza. Han sido citadas y manifestaron que no tienen lesiones y que no era de su interés continuar con la acción penal", dijo la fiscal Ana María Caro en diálogo con "Teleocho", el noticiero de Canal 8.

"Una vez que sean individualizadas las personas que ocasionaron estos hechos, se formará igual una causa contravencional", agregó.

"La víctima nos ha manifestado de qué manera se produjeron los golpes que recibió. Fueron con el empeine y al cubrirse con el brazo no sufrió lesiones", señaló Caro.

"Primero se empezaron a pelear dos chicas y la pelea continuó entre los varones. Algunas personas eran de Miramar y otras de Otamendi", contó la fiscal. "Si no existe ningún otro delito de acción pública, posiblemente la causa sea archivada", adelantó Caro.