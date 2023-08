Video: chocó a un auto estacionado, escapó y quedó escrachado en las cámaras de seguridad

En las imágenes ve el momento en que el conductor pierde el control del auto y embiste a un vehículo estacionado en la puerta de la casa de la víctima. El hombre se baja del coche para observar los daños en el auto del damnificado, pero enseguida vuelve a subirse.

Al tener problemas para ponerlo en marcha, empuja el vehículo marcha atrás hasta la esquina, logra encenderlo y escapa por 14 de Julio.

"Necesito ayuda para ubicar este auto que me chocó en la puerta de mi casa y no me dejó los datos. Por favor ayuda, necesito aunque sea la patente para poder hacer la denuncia del seguro", dijo Johana Alarcon, la víctima.

Quien tenga datos sobre el auto que protagonizó el choque debe comunicarse con la damnificada al 2236032308.