Video: comerciantes detuvieron a una mechera y la dejaron encerrada en un local hasta que llegó la Policía

Enseguida se fue y entró a otro local ubicado a pocos metros. "Una ladrona está ahí adentro y los comerciantes le cerraron la puerta para que no se pueda escapar. Estamos llamando a la Policía, pero hace 20 minutos que no viene el patrullero. La mechera está retenida y no la dejan salir hasta que venga un móvil", relataba una mujer mientras grababa la escena con su celular en la entrada del comercio.

"Nos robó un esmalte y se lo puso en el bolsillo. Logramos retenerla en el negocio hasta que llegó la Policía y la detuvo", contó Agustín, el dueño del negocio, en diálogo con el noticiero de Canal 8.

"Se ve que la mujer estaba alcoholizada y con un ataque de furia. Mientras la tuvimos retenida no hubo forcejeos, pero la señora se enojó y se largaba a llorar, no estaba en sus cabales. Lo pellizcó al policía y enseguida le pusieron las esposas", agregó.

Los comerciantes de la zona se mostraron preocupados por la inseguridad y señalaron que los robos cometidos por mecheras no paran de crecer.