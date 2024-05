Video: el ladrón de la "capucha" entró a robar a un comercio de avenida Independencia y la dueña lo echó con un palo de escoba

En las imágenes se ve cómo el delincuente ingresa al local y amenaza a la dueña. "Quedate quieta", le advierte mientras le apunta con un arma.

Embed - El ladrón del "gorro" entró a robar a un comercio y la dueña lo echó con un palo de escoba

"Rajá de acá", le dice la víctima mientras toma un palo de escoba y el ladrón, atemorizado, escapa corriendo.

"Me mostró un pedacito de arma, pero me di cuenta que era de juguete. Había barrido recién, agarré el escobillón y salió corriendo pensando que lo iba a matar a palos. Me asomé a la puerta y escapó para 9 de Julio", contó Sonia, la dueña del comercio.

"Pude zafar del robo. Pero el problema es que no hay policías. Llega la tarde y hay que empezar a trabajar con la puerta del local cerrada. Hay muchísima inseguridad", dijo.

No es la primera vez que la mujer se resiste a un asalto. "Ya lo he hecho otras veces. Me quisieron asaltar en la puerta de mi casa, justo tenía media docenas de huevos, se la rompí en la cara y salió corriendo", recordó.

"Cuando hablo con mi familia, siento que no lo tendría que haber hecho pero en ese momento reacciono así", admitió.

El "ladrón de la capucha" ya había asaltado un quiosco de Plaza Colón, de donde se llevó dinero y hasta tres chocolates.

El autor sería el mismo que cometió un robo de idénticas características la semana pasada en un almacén de Moreno y Santa Fe.

Pero no solo eso. El dueño de dos locales ubicados en Independencia al 1400 y Luro al 4100 sufrió dos robos cometidos por el "ladrón de la capucha". "Nos dimos cuenta que es el mismo delincuente que está robando en el centro. Es una vergüenza que a unas cuadras de la comisaría no haya seguridad, no pasa ningún patrullero", se quejó la víctima.