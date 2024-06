Video: escándalo y violenta pelea a la salida de un bar en la zona de Yrigoyen

El enfrentamiento comenzó en el bar Wallace, ubicado en Alberti entre Hipólito Yrigoyen, y se trasladó a la calle, donde se sumaron a la pelea amigos de los dos grupos.

La pelea quedó registrada en un video grabado por un testigo con su teléfono celular y las imágenes se viralizaron rápidamente. "Se re picó", se escucha decir a un joven en medio del violento enfrentamiento.

Las versiones cambian según el relato de las protagonistas. "Estaba yendo para el baño del bar y ella (en alusión a la mujer trans) se me queda mirando. Yo la miro, sigo caminando y me pega una piña y un cachetazo detrás de mi cabeza", contó.

"La echaron a ella del bar y a mí me sacó uno de seguridad. Me entregó a la calle y ella me vuelve a buscar para pelear, yo accedo, pero nunca había visto la punta que tenía en la mano. Hasta que se la veo en un momento que me tiene para abajo y pongo mi brazo para poder cubrirme el cuello. -relató- Tengo cortes en toda la cara. Ella dijo en todos lados que la habían pateado, que la pisaron, pero sea su cara no lo demuestra".

El testimonio de la mujer trans es completamente distinto y acusa a Ayelén de haberla agredido. El caso es investigado por la Justicia.