Video: escapaban de la Policía y atropellaron y mataron a una mujer en silla de ruedas

Delincuentes que escapaban de la Policía atropellaron y mataron a una mujer en silla de ruedas en Isidro Casanova, La Matanza

— Periódico El Progreso (@ElProgreso18) November 10, 2023

“Yo no me quiero imaginar ese momento de ella, que se le habrá cruzado por la cabeza, de no poder hacer nada, injustamente ahora ya no está”, dijo Carlos, uno de los tres hijos de la víctima.