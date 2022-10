Video: incendiaron un auto en el barrio Parque Peña

Embed

Se hizo presente Bomberos Caisamar, los cuales rápidamente sofocaron el foco ígneo sin mayor novedad.

Al momento, los uniformados no pudieron confirmar el color del auto, así como tampoco su dominio –ya que no estaba colocado- ni sus numeraciones. No hubo lesionados por el hecho.

Intervino la Dra. Lorena Hirigoyen de la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor, quien dispuso se inicien actuaciones por Hallazgo automotor y Averiguación de Causales de Incendio, así como también dispuso se haga peritaje al vehículo.

