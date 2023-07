Video: le roban el auto y la arrastran 50 metros en el barrio Chauvín

Embed

En las imágenes se ve cómo la mujer estaba cerrando el baúl del auto cuando fue sorprendida por un ladrón que, tras un breve forcejeo, le arrebató las llaves.

La víctima se colgó de la puerta del vehiculo para evitar el robo, pero el asaltante arrancó y la arrastró 50 metros hasta dejarla tirada en el asfalto y darse a la fuga.

"Estábamos por subirnos al auto y nos cruzaron un Aircross blanco, se bajaron dos hombres armados y nos sacaron el auto. Adentro quedó un celular, lo localicé con GPS y le iba diciendo a la Policía por dónde iban", contó la víctima.

"Frenaron su recorrido en Guiraldes y Savio -relató-. Fue la policía pero como ya estaban dentro de la propiedad no podían hacer nada sin una orden de un juez. El celular arroja una ubicación general, no precisa una casa en particular y el juez ni habilita el allanamiento".

La víctima dijo que "hay muchos hechos" de inseguridad en el barrio. "Estos días hubo robos de autos. A la misma hora que me habían asaltado a mí, le robaron el auto a una chica en Vieytes y San Luis. En simultáneo, una cuadra más adelante le intentaron robar la moto a un chico que llegaba a su casa. Dos días antes habían robado una camioneta Ranger estacionada en la zona", señaló.