Video: le robaron la tarjeta y le hicieron compras por más de un millón de pesos en un local de Güemes

Según consta en el resumen de la tarjeta, hizo una compra de $244.000 en tres cuotas, otra de $208.000 en la misma cantidad de cuotas y una última operación de $17.000 en un pago.

"Me robaron la billetera de mi lugar de trabajo. Luego de dar de baja todas las tarjetas, desde Mastercard me avisan que tenía consumos efectuados en una casa de celulares", contó Nancy Veliz, vicedirectora de una escuela ubicada en la zona de la Plaza Mitre. "Ahora estoy batallando con los bancos. Justo cerró la tarjeta y me aconsejan que abone una de las cuotas", señaló.

image.png

"En el video se puede ver a la delincuente con mis documentos comprándose un celular. Gentilmente el local me proporcionó las cámaras. Ya hice la denuncia y tengo otros datos para aportar de la gran tarde de shopping que se hizo esta persona con mis tarjetas", agregó.

"Lo que más lamento es el trastorno que es reponer registro de conducir, DNI, tarjetas y toda la documentación que tenía", sostuvo.

image.png

La víctima contó que la billetera se la robaron mientras estaba trabajando en la escuela. "Mis compañeros no vieron nada -afirmó-. Me da mucha impotencia y a la vez tranquilidad porque no había estudiantes en la escuela. Es una zona que siempre sucede algún hecho en época escolar, suele ocurrir que le arrebatan la mochila y el celular a algún estudiante a la salida de la escuela".

image.png

El video de la ladrona en el local de celulares de Güemes se viralizó en las redes y una joven se comunicó con la víctima para contarle que había sufrido un robo similar. "Le pasó la mismo, con el mismo modus operandi: le robaron la billetera de la cocina donde trabaja y la ladrona le hizo consumos con la tarjeta por un millón de pesos", contó.