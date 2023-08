Video: mataron a un ingeniero para robarle el celular

Embed Nuevamente un crimen por un celular. Ocurrió en pleno Palermo donde Mariano fue apuñalado en el pecho cuando quiso evitar que le roben su teléfono. El joven ingresó a una heladería a pedir ayuda. Fue trasladado al hospital Fernández pero no logró sobrevivir. pic.twitter.com/csrqZIh9Fx — Jenny Di Serio (@jennydiserio) August 31, 2023

En circunstancias que aún son materia de investigación, al menos un ladrón interceptó con fines de robo al ingeniero civil y le aplicó un puntazo que le atravesó el pecho y le perforó una aurícula del corazón, tras lo cual huyó con el teléfono celular de la víctima.

Un vocero judicial detalló que Barbieri alcanzó a ingresar herido a una heladería de la cadena "Cremolatti", situada justo en el cruce de la avenida del Libertador y Lafinur, donde pidió ayuda a los empleados y se desplomó, situación que fue registrada por una cámara de seguridad del local.

"No me quiero morir", alcanzó a decir el ingeniero, según relataron los testigos a los investigadores, tras lo cual les pidió a los empleados que trataran de contactar por redes sociales a una tía para avisarle lo que había ocurrido, aunque no lo lograron.

Los testigos también afirmaron que el herido llegó a contar que una persona le había robado y le había clavado un cuchillo.

El jefe de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, comisario general Miguel Ángel Fornaro, contó esta mañana a la prensa que se recibió un llamado al 911 de un testigo que vio el momento del ataque y al sospechoso.

Según el jefe policial ese llamado fue realizado desde la avenida Berro y la calle Casares -de acuerdo al sistema de geolocalización policial- y el testigo "menciona observarlo (al atacante) y menciona ver al herido caminar hacia avenida del Libertador".

Tras el ingreso de Barbieri a la heladería, también los empelados de ese local llamaron al 911 y a los pocos minutos se presentaron en el lugar efectivos de la Comisaría Vecinal 14C de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) que trasladó al herido al Hospital Fernández, donde murió poco después a raíz de la grave lesión sufrida.

"El hombre no vivía acá, se ve que estaba visitando a un amigo", dijo a la prensa un comisario que participó del operativo.

Por su parte, el titular del Same, Alberto Crescenti, informó que recibieron el llamado de alerta a las 22.55 y que a los pocos minutos los médicos estaban atendiendo al hombre, quien tenía una "herida de arma blanca en la región torácica", que le provocó un paro cardíaco ya que directamente le "perforó una aurícula del corazón".

"Entró en paro en la ambulancia, el equipo lo empezó a masajear y alertó al Hospital Fernández. Lo recibieron rápidamente en el shock room ya en paro. Luego de masajearlo por 40 o 50 minutos falleció. Fue un puntazo que entró directo a la cavidad cardiaca, no hubo forma de sacarlo", relató Crescenti.

Tras el hecho, la Policía Científica y el personal de Homicidios de la fuerza porteña montaron un operativo en la zona y en ese marco secuestraron en la plaza ubicada frente a la heladería un cuchillo tipo "Tramontina" que se presume fue el empelado en el ataque, por lo que fue secuestrado para peritajes.

También se hallaron una mochila color negra que estaba vacía, un pantalón corto color gris y una campera del mismo tono que se investiga si tienen relación con el autor del hecho.