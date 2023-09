Video: motochorros asaltaron a dos estudiantes a la salida de una escuela en el Regional

Uno de los chicos arrojó su teléfono celular a través de las rejas de una vivienda hacia el patio delantero, pero de todos modos le robaron su mochila.

"Los chicos están bien, con el susto del momento. Venían del colegio. Decidimos poner las cámaras por el hecho que sucedió con el señor Marcel. No pasó nada grave pero fue un momento muy feo", contó Estefanía, familiar de una de las víctimas en diálogo con Teleocho Informa.

La mujer relató que "no es la primera vez que pasa". "Los chicos salen a las 12 del colegio, tienen horario extraescolar en un gimnasio acá a la vuelta. Tienen un vacío en el medio de una hora o dos que muchos chicos no pueden volver a sus casas y ahí no hay nadie dando vueltas para ayudarlos si sucede algo. Estan a las manos de Dios, no tienen refugio, adultos, no hay móvil policial", agregó.

"Uno se descarta el celular, lo tira atrás de la reja, pero le roban la mochila después. De pura maldad, no encuentran nada mas que útiles ahí adentro. Da impotencia, son chicos que vienen del colegio. Capaz en su mochila tiene el trabajo de un año escolar y va a la basura, no le sirve nada a quienes roban. La idea es prevenir todo esto. Los chicos están indefensos", concluyó.