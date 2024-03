Video: pasó el semáforo en rojo, atropelló a un motociclista en Independencia y no lo mató de milagro

El conductor de un Volkswagen Voyage circulaba por Independencia, pasó el semáforo en rojo y embistió a una moto que intentaba cruzar por Roca.

"Esperé a que el semáforo se ponga en verde pero el auto pasó como vino en rojo y me llevó a pasear -contó Lucas-. Me levanté como pude. El conductor del vehículo es un ex militar que me insultaba y me decía 'tengo hijos abogados, vos venís a los pedos y me querés hacer la cama'". Dolorido por los golpes, el motociclista no se quedó callado y le respondió: "'Yo no le falto el respeto, no vio que pasó en rojo y fuerte'. No me pidió ni disculpas".

La víctima, que iba a buscar a su hija al jardín cuando se produjo el accidente, fue trasladado en una ambulancia al HIGA (Hospital Interzonal General de Agudos). "Tengo una costilla fisurada, me lastimé un poco. La moto quedó toda rota, me salvé de milagro. Que se haga cargo y me pague lo que me tenga que pagar para arreglar la moto", dijo Lucas a Ahora Mar del Plata. Tras el fuerte impacto, el auto Voyage también sufrió daños en la puerta y el vidrio trasero.