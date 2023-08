Video: robaron las lámparas de un deck por segunda vez en un mes

El primero fue el 5 de julio y el segundo este sábado pasadas las 5 de la mañana. La persona que los roba, tiene una bolsa de mandados.

“Bueno, una vez más, víctimas de este papelón, esta vez da más bronca, ya que hace unos días habían robado dos más. ¡Ahora se llevaron todas! La idea es que iluminen el barrio también, que tanto queremos, los vecinos agradecen que estén prendidas toda la noche, pero parece que ya es deporte hacerlo”, expresaron desde el local, con indignación.

"Cuanta maldad se ve por estas épocas…Ya saben que, si se acercan a Dondera con alguna necesidad, los vamos ayudar, pero así no es la forma”.

Tras el primer hecho, ocurrido el domingo 11 de julio del 2022 a las 9 de la mañana , desde la cuenta de Instagram del lugar postearon: “Domingo 9:10hs de la mañana, Dondera cerrado, un señor de unos 70 años aparentemente necesita dos focos para su casa, entonces salió a la ferretería a comprarlos y no los encontró. Justo pasa por Dondera a pedirlos prestados y como no estaba abierto se los llevó. No hagan esto en sus casas… Un poco de humor, pero también un poco vergonzoso lo del señor”.

“¡Otra vez sopa! Y bueh… deben ser lindos o les gusta salir por las cámaras y practicar el deporte de llevarse lo que no es de uno… en fin. Al que madruga… le afanan las lámparas”, expresaron en un posteo tras el robo del 11 de julio de este año.