Video: sedujo a un hombre de 61 años en Tinder, lo drogó y le robó 100 mil dólares en su departamento

La víctima conoció a la mujer a través de la aplicación de citas "Tinder" y venían hablando desde hacía un par de semanas vía Whatsapp hasta que el jueves pasado quedaron para que ella fuera al departamento de él.

Pedro, hijo de la víctima, contó que "ella ofreció mostrarle planos de un departamento o un proyecto y con esa excusa sacó información y se juntaron".

Tanto el ingreso como el egreso de la estafadora quedó filmado por varias cámaras de seguridad de la torre, que ahora son la prueba clave del expediente que está siendo investigado por el fiscal Martín López Perrando, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 12.

La mujer, que aparenta tener unos 40 años, alta y de pelo lacio cortado a la altura de los hombros y que siempre aparece con el rostro semicubierto por un barbijo, llegó a las 20 al edificio, y dos horas y media después, pasadas las 22.30, se retiró sola del inmueble cargando una bolsa donde se cree llevaba los más de 100.000 dólares de ahorros que le robó al comerciante de 61 años.

También se llevó el teléfono celular y un juego de llaves, y en los videos se aprecia que, cuando bajaba por el ascensor, se mensajeaba con algún cómplice que se cree la pasó a buscar después del hecho.

"Papá recién se pudo despertar pasadas las 8 de la mañana siguiente, doce horas después de haber bebido algo con esta mujer que lo drogó con algún psicofármaco. Balbuceando llamó a la guardia y ellos me llamaron a mí. Cuando llegué, estaba todo revuelto y él estaba lastimado, porque mareado se debe haber caído y golpeado", explicó Pedro.

El joven confirmó que la mujer le robó a su padre "todos los ahorros de su vida", una cifra que no quiso precisar pero que fuentes de la investigación indicaron que supera los 100.000 dólares.

"Estamos analizando la posibilidad de ofrecer una recompensa para quien pueda ayudar a identificar a esta mujer y a recuperar el dinero robado a mi padre", dijo el hijo de la víctima.

Sobre la mujer, Pedro explicó que su padre no recuerda bien el nombre que usaba, "pero era con 'M' y podría ser 'Mili' o 'Mile', pero no lo puede precisar" y explicó que como la delincuente se robó además el celular de su padre, "no hay posibilidad por el momento de recuperar los mensajes".

Al lugar llegó personal de la comisaría 14B y el damnificado fue atendido por personal del SAME en el departamento y luego derivado para su atención médica.

Los investigadores tienen en su poder diferentes imágenes de cámaras de seguridad del edificio donde se puede ver a la mujer con barbijo colocado en las dos instancias, es decir, primero entrando con la víctima y luego saliendo sola con el botín.