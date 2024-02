Video: un carnicero corrió con una cuchilla a un hombre que intentó robarle

"Cuando entró el muchacho estaba muy inquieto. Al principio me preguntó algunos precios de la carne, pero luego salía, entraba, daba vueltas y ahí me dio sospechas. Empezó a querer ofrecer grupos electrógenos, cortadora de pastos. Le dije que no compraba cosas robadas y me dijo: dale que vos tenes plata, dame la plata porque no estoy solo", narró Pablo, el carnicero.