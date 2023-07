Video: un periodista compró droga en vivo para denunciar un búnker narco

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BLENDER (@estoesblender)

El procedimiento se produjo en un edificio ubicado en la calle Sarmiento al 3100. En ese lugar, el notero había estado un mes atrás y había sido amenazado.

Pese a vivir ese tenso momento, el periodista Fabián Rubino se dirigió nuevamente a este lugar, que se encuentra frente al Centro Cultural Kónex, y preguntó si vendían drogas. Le respondieron que sí y le ofrecieron una dosis por 1.500 pesos.

La secuencia fue captada por la cámara y se transmitió en vivo. Desde el estudio, uno de los panelistas se encargó de realizar la denuncia al 911.

"Ahora me estoy enterando que hay un operativo y que están allanando el búnker. Eso fue a la mañana, ya se fueron todos", explicó Rubino más tarde en declaraciones radiales.

Sobre lo que pasó después del llamado a la Policía, dijo: "Ahí quedamos al aire, llamamos al 911, llegó la Policía, llamaron a secretarias, fiscalías, me llevaron a la Comisaría, me tomaron la declaración y quedé afuera. Me fui caminando al canal".

"La bolsita se la di a la Policía e hicieron el reactivo. No lo compré para consumir, se lo di a ellos para que tengan la prueba", explicó el periodista, quien aclaró que no fue "imputado en nada".

"Son las cosas que se pasan por la cabeza y no lo analizás y no lo pensás. Habíamos ido a un bunker y, a punto de entrar, sale un chiquito menor de edad y me partió la cabeza. Cuando pregunté si había alguien y si se podía comprar, me dijeron que sí, para mi sorpresa. Pregunté cuánto salía y me dijeron 1.500. Todo por una puerta que tenía 7 centímetros. No sé qué vendían pero algo vendían", concluyó.