Video: un policía agredió a una joven que salía de un boliche en Mar del Plata

En las imágenes, se observa que el efectivo reduce a la joven y la mantiene sujetada contra el patrullero. “Le dije que no había hecho nada, que no me podía tocar. Cuando intento darme vuelta, con el antebrazo me agarra del cuello y me tira al piso” , contó Lucía Martínez, la víctima de la violencia policial, en diálogo con Ahora Noticias .

Sobre el contexto en el que se produjo la detención, la joven señaló: “Salíamos del boliche e iba a buscar a mi hermana, que estaba una cuadra más adelantada que yo. Había disturbios en la esquina, el patrullero ya estaba ahí. Cuando iba a pasar por el lugar, el policía me agarra del brazo y me pone contra el patrullero”.

“Yo andaba con un body y si le daba la otra mano quedaba desnuda. El policía quería que le diera la otra mano y me ajustaba la esposa. Estuve tres minutos tirada en el piso, hasta que vino una mujer policía, que me levantó y me llevó a la comisaria”, relató Martínez.

“Estuve tres horas en la comisaría y nunca supe el motivo”, lamentó la joven. “Me llevaron a mí y a un chico que grabó todo. Le hicieron borrar el video que había grabado y a mí me dieron un papel que decía que había hecho disturbios en la vía pública”, agregó.

En relación al episodio con el policía, Martínez aclaró que no intentó “ni agredirlo ni insultarlo”. “Me decía que le había pegado una patada, y yo ni lo toqué. Solamente le decía que me suelte, porque no me podía tocar”, explicó. “La mujer policía me trató súper bien, le conté la situación. Yo pedí el nombre del policía que me agredió y nunca me lo dieron. Me dijeron que tenía que ir hoy a fiscalía. Pero fui y tampoco me dieron el nombre”, indicó la víctima.

“Cuando veo el video me da vergüenza, porque parezco una delincuente por la manera en la que actúa el policía. Tengo moretones en la mano, que me la apretó con las esposas. No tiene derecho a agredir así a una mujer. Es abuso de autoridad”, concluyó Martínez.