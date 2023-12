Video: sin una pierna y en muletas robó en una panadería en la 39 y Peralta Ramos

Marisa, una de las empleadas del local, dijo en el móvil de Teleocho Informa dijo que "los segundos se robaron la máquina de cortar fiambre, mercadería de la heladera y la caja registradora".

"Hemos sufrido varios robos en todo momento del día, con arma blanca y de fuego. Ingresan, roban y se van. Trabajamos con mucho miedo", aseguró la empleada. "A una de las chicas le quisieron robar hasta la moto, pero ella empezó a gritar y se fueron", agregó.

"Va a costar reponer todo, por cómo están las cosas hoy en día", afirmó luego. "Tenemos una alarma. Pero un vecino fue el que vio y escuchó y llamó a la policía", remarcó además Marisa. Sobre el robo en otros comercios de la zona en la madrugada, explicó que "no se ha escuchado" casos similares.

"Acá en la esquina hay un grupo de trapitos que arma lío y siempre tienen problemas con la policía", acusó además. Florencia contó luego que un chico le robó con un arma y yo pensé que me venía a pedir. Me pidió la plata y me mandó para atrás. Es como una zona liberada, se mandan cuando quieren. No hay policía, tendría que haber".

