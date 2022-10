Violento robo en las inmediaciones de la plaza San Antonio: le pegaron y amenazaron con secuestrar a su hija

Cuando le insistieron a punta de pistola para que entregue su celular, el vecino reconoció que no llevaba ni teléfono ni billetera, solo un paquete de jabón en polvo y las llaves. Entonces comenzó a zamarrearlo y a revisar a sus bolsillos, violentamente.

Al hacerlo con su hija, que estalló en llantos, el hombre comenzó a forcejear y recibió una serie de culatazos en su rostro.

La víctima del robo contó a Ahora Mar del Plata que la inseguridad es moneda corriente en el barrio Las Avenidas y que hay cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) en la zona que "no funcionan". "La plaza está muy iluminada, pero todas las cuadras que la rodean no", contrastó.

"Me decían 'me llevo a la nena'. No me importa nada", reveló la víctima del robo, que también comenzó a gritar y a pedir ayuda cuando el motochorro comenzó a apuntarle con el arma.

Finalmente, los motochorros siguieron "para el lado de Vértiz" y el agresor siguió mirándolo "fijo" y empuñando el arma. Según consta en la denuncia policial, se trató de dos personas que iban, una con un camperón negro y un casco negro, y otro con una campera Patagonia con capucha y una chalina.

Otros vecinos de la zona sufrieron episodios similares y coinciden en que las calles durante la noche son "intransitables", por eso piden un mayor patrullaje y una mayor vigilancia de la policía, la Secretaría de Seguridad y hasta de las fuerzas federales.

Los videos que muestran la inseguridad en las inmediaciones de la plaza

