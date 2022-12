Violó, encadenó y enterró viva a una adolescente: "Desparramé la tierra y logré escapar"

Fuentes policiales aseguraron que una comisión de la Policía de Misiones se trasladó hacia Entre Ríos para trasladar al detenido, identificado como Agustín Da Rosa (24), para ser indagado por la Justicia.

image.png

Según las fuentes, el hecho que se le imputa ocurrió el último domingo en la localidad misionera de Itacaruaré a unos 130 kilómetros de la ciudad de Posadas, sobre los límites con Brasil, en una chacra que “ambos cuidaban”.

La víctima, acompañada por su madre, denunció haber sido amenazada de muerte mientras era violada, encadenada y obligada a cavar su propia tumba para ser enterrada por Da Rosa, dijeron las fuentes.

image.png

Según el relato de la adolescente, el domingo último fue atacada golpes por el imputado, drogada con clonazepam, violada, obligada a cavar su propia tumba, encadenada y enterrada viva por el detenido.

“No me acuerdo muchas cosas por la pastilla esa que te hace perder la cabeza. Me golpeaba, me tiraba contra las cosas, me marcó con varas, me hizo cavar un pozo, pero se hizo de noche entonces iba a seguir al otro día. Él quería que me meta en el pozo, me puso ahí y me tapó toda mi cara con un montículo de tierra. Moví las manos para arriba y desparramé la tierra”, contó la víctima.

La adolescente logró escapar del lugar y pedir ayuda en una institución ubicada en la localidad de San Javier, municipio cercano a Itacaruaré.

Desde ahí se dio aviso a la policía local que inicio inmediatamente la búsqueda del sospechoso, quien para esas horas ya se había dado a la fuga.

image.png

Los médicos que atendieron a la víctima informaron que la menor poseía “múltiples lesiones equimóticas longitudinales de 10 a 15 centímetros de longitud por 2 a 3 centímetros de ancho. Además, presenta escoriaciones múltiples 10 a 15 centímetros de longitud por 0.5 de ancho” que cubren ambos miembros inferiores y superiores del cuerpo.

Además, presenta “múltiples lesiones similares” que cubren “completamente la espalda, múltiples lesiones en el rostro y múltiples lesiones en cuello y en la zona vaginal”, señalaron las fuentes consultadas.

image.png

En el caso por la denuncia de abuso sexual, intento de femicidio y violencia de genero interviene el juzgado de instrucción 5 de Leandro N. Alem, a cargo de Selva Raquel Zuetta, precisaron las fuentes.