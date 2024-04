"Ya me enloquecí, me gustaría besarte y estar con vos": una chica denunció por abuso al cantante que animó su fiesta de 15

La familia de la joven contó que en octubre del año pasado celebraron la fiesta en un salóde la localidad bonaerense de Morón y, como la protagonista de la noche es fanática de la música de los ´80, los papás le regalaron un show.

"Una gente conocida nos pasó el contacto de Mercurial. Me fijé en redes sociales, me pareció piola y lo contratamos porque daba con lo que quería mi hija", explicó Martín Bari, papá de la menor.

Fue así que la familia se comunicó con Matías Acuña o más conocido como Mercurial para que el 7 de octubre se presente en el festejo de cumpleaños.

Durante la noche, el cantante tocó ocho temas y los invitados estaban fascinados con su show, pero el horror ocurrió después de la fiesta.

En declaraciones televisivas, el papá relató que el hombre comenzó a mandarle mensajes subidos de tono y videos masturbándose, situaciones que la menor nunca les contó.

Sin embargo, todo cambió cuando en diciembre Acuña los invitó a un recital en Hurlingham donde asistieron los padres junto con la víctima y una amiga.

"Mi esposa lo veía raro ya que subía y bajaba del escenario, pero no le di importancia. Mi hija fue al baño con la amiga y en un momento se separaron. Ahí, la toca a mi hija, pero cuando vuelve no nos dijo nada", contó.

Fue a fines de enero cuando la menor no aguantó más y les relató a su familia el horror que vivía desde octubre del año pasado: "La tenía amenazada diciendo que no nos diga nada, la manipuló al máximo".

Bari señaló que radicaron la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Morón: "Me dijeron que no hubo penetración por lo que no pasaba nada y me mandaron a mi casa".

Frente al hecho, destacó que el músico quiso disculparse: "Mi hija lo tenía en altavoz y dijo que quería pedirnos disculpas y preguntó cómo podía arreglar, económicamente hablando".

Otra de las cuestiones que llamó la atención es que tiempo después la pareja de Mercurial se contactó con ellos ofreciéndoles ayuda, pero todo era un engaño.

Cecilia González (47) también le envió videos donde ella y el cantante mantenían relaciones sexuales. Rodrigo Tripolone, abogado de la familia, confirmó que Acuña fue imputado del delito de abuso sexual.

image.png

La causa quedó Unidad Funcional de Instrucción N°6 de Morón.

Recién este lunes le otorgaron una perimetral y la familia sostiene que la causa está paralizada.