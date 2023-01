"Yo por mi macho no peleo...": a las piñas y patadas en el tren

Entre golpes y patadas se empiezan a insultar y a recriminarse diversas situaciones. Una de ellas la increpa y le dijo:“¿Qué peleas por un macho, vos?”. A lo que la otra le contesta: “Yo estoy todos los días acá arriba, yo no soy ninguna gila, yo me voy hacer respetar no por mi macho, por mi. Yo por mi macho no peleo, lo hago por mí ”.

Los pasajeros no intervinieron en la pelea para sepáralas y siguieron sentados en sus asientos. Otros prefirieron grabarla con sus celulares. De fondo, se escucha un hombre que intenta pararlas y otros se muestran sorprendidos por el nivel de agresión entre ambas mujeres.

https://twitter.com/mauroszeta/status/1617851790065819651 (2/2) MUJERES A LAS PIÑAS

-Mano a mano en el tren

-Los testigos ni se inmutan pic.twitter.com/KKghttM1jv — Vía Szeta (@mauroszeta) January 24, 2023

El video se viralizó en las redes sociales y ya tiene más de medio millón de vistas. Hasta el momento no trascendió en que línea de tren sucedió la pelea.