A Sergio Massa le sale todo mal

El panorama político y económico en Argentina parece oscurecerse para Sergio Massa , quien se encuentra enfrentando una serie de desafíos y obstáculos en su rol de Ministro de Economía y como candidato. La economía no le devuelve resultados favorables y las decisiones tomadas han generado un efecto dominó de problemas.

POLITICA Bono de $60.000: beneficiarios no podrán comprar dólares y multarán a empresas que no lo paguen

Brecha cambiaria y devaluación

La reciente devaluación que el Fondo Monetario Internacional (FMI) había exigido como parte de las condiciones para liberar fondos de asistencia financiera, no ha logrado los resultados esperados. A pesar de esta devaluación, la brecha cambiaria se disparó hasta el 130%, lo que significa que prácticamente se ha anulado el impacto de la medida. La devaluación no solo no ayudó a estabilizar la economía, sino que también golpeó los precios y generó un aumento significativo en la inflación.

Impacto en los precios y el consumo

Uno de los sectores más afectados por la situación económica es el de la carne, que experimentó un aumento del 60% debido a factores como la sequía. Sin embargo, este aumento de precios también ha impactado negativamente en las ventas, lo que a su vez ha contribuido a una disminución en los precios. La incertidumbre económica ha llevado a una caída en el consumo en general.

Resistencia de provincias y sectores empresariales

El panorama se complica aún más para Massa con la resistencia que ha surgido tanto de provincias peronistas como de sectores empresariales. Algunas provincias, incluyendo a Santa Fe, La Pampa, Tucumán, Entre Ríos y Catamarca, han manifestado su rechazo a las medidas propuestas por el Gobierno para paliar la situación económica. Incluso Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se ha negado a pagar un bono que se esperaba.

Desafíos para la candidatura

Sergio Massa enfrenta un desafío adicional al desempeñar el doble rol de Ministro de Economía y candidato. La economía es una de las principales preocupaciones para los votantes, y la persistente inflación se convierte en un obstáculo para su campaña electoral. Si bien algunos argumentan que Massa es la opción menos perjudicial en comparación con otras alternativas, la falta de resultados concretos y la dificultad para implementar un plan integral de estabilidad le juegan en contra.

El panorama electoral

A pesar de la difícil situación, la competencia electoral sigue abierta. Patricia Bullrich y Javier Milei son otros candidatos que compiten por la presidencia, cada uno con su propia estrategia y propuestas. La fragmentación del electorado y la ausencia de una clara opción dominante hacen que el resultado sea incierto, y es difícil prever si alguno de los candidatos logrará ganar en primera vuelta.

Un suicidio impactante y conmemoraciones históricas

En el ámbito internacional, un hecho impactante ocurrió en Chile, donde uno de los responsables del asesinato del cantante y poeta Víctor Jara, Hernán Carlos Chacón, se suicidó antes de ser detenido. Este caso trae a la memoria los oscuros episodios de la dictadura chilena, justo cuando se acerca el aniversario de los 50 años del golpe de estado de Pinochet.