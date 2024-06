Abad, el senador marplatense del voto clave para el proyecto de Ley de Bases

En una de esas bancas, como parte del bloque de Juntos por el Cambio pero por sobre todo con la identidad original como miembro y dirigente de la Unión Cívica Radical, estará Maximiliano Abad.

Las fuerzas políticas hacen cuentas, especulaciones, cálculos y mientras cuentan manos alzadas de un lado y rechazos del otro hay entre dos o tres votos que no tienen claro hacia dónde irán. Uno de esos será de este primer oriundo de Mar del Plata en ser parte del Senado de la Nación.

Abad ha sido crítico de las formas y contenidos de este proyecto de ley, sobre el que ha reclamado un tratamiento muy especial y particular por la amplitud temática en ese pretendido cuerpo normativo que el gobierno considera vital para su gestión. Será, si se aprueba, la primera ley desde que comenzó la gestión de Javier Milei.

Hay incertidumbre aún sobre cómo votará el marplatense. Junto a él hay otros dos legisladores que también son parte del enigma: los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, protagonistas en las últimas horas de un video en el que denunciaron presiones para condicionar su desempeño en esta sesión.

La dinámica del debate prevé votos en general y particular. Sobre la hipótesis que el primero prospere, posibilidad que en La Libertad Avanza entienden como muy posible, quedará por delante el tratamiento de algunos artículos en los que hay muchas voces y posturas encontradas.

La sesión de esta mañana no estará presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, que deberá hacerse cargo del Ejecutivo nacional debido a un nuevo viaje que emprenderá el jefe de Estado, Javier Milei. Su lugar en la presidencia del Senado de la Nación lo ocupará el presidente Previsional de la Cámara Alta, el puntano Germán Abdala, también de La Libertad Avanza.

La posibilidad de que no se alcance el quórum para poner en marcha la sesión trascendía anoche, cuando los senadores patagónicos que acompañarían el proyecto del oficialismo estarían decididos a no bajar al recinto si antes no se corregían otros proyectos vinculados a las jubilaciones y la reforma fiscal.