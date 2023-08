Alberto Fernández pidió paz social y dio a conocer por qué no habló durante los últimos días

El presidente Alberto Fernández pidió “preservar la paz social” en medio de la ola de saqueos que se registraron en las últimas horas en el país, hechos a los que consideró como hechos “organizados”. También dio a conocoer por qué no habló durante los últimos días.

Allí, el Presidente destacó el trabajo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y apuntó contra el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, al hacer referencia al video en el que propone eliminar diferentes carteras.

En esa línea, se mostró a favor de la continuidad del ministerio que construye viviendas y señaló que él se va a “morir diciendo, como dijo Eva, que donde hay una necesidad hay un derecho”.

Fernández también se refirió a la convivencia democrática y destacó el trabajo hecho con el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, quien también estuvo presente en el acto y termina su mandato este año.

“Para mí fue un gusto haber trabajado con Omar estos cuatro años. No pensamos lo mismo, no tenemos el mismo origen político, pero lo que si tenemos es una clara vocación de poner en valor la democracia y para eso no hay colores políticos”, indicó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falferdezprensa%2Fstatus%2F1694422286596448395&partner=&hide_thread=false "Tengo la utopía de que en Argentina vuelva, de una vez y para siempre, la justicia social. Que cada argentino y argentina tenga salud pública, educación y vivienda propia". El presidente @alferdez en la entrega de la vivienda 125.000 desde el inicio de la gestión, en Neuquén. pic.twitter.com/5lPTQ4dr7C — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) August 23, 2023

“Veo a muchos que están preocupados por mi agenda. Básicamente no hablo porque no soy candidato, tengo que resolver los problemas”, alertó el mandatario y se refirió al resultado de las elecciones PASO, donde Unión por la Patria salió tercero: “Como soy demócrata, presto atención a lo que dice el pueblo cuando vota”.

Con respecto a las últimas elecciones señaló que escuchó “lo que las urnas han dicho” y que vio “una sociedad dividida en tres partes”. “Entiendo que hay muchos reclamos que se nos hacen y, créanmelo, he puesto todo mi esfuerzo en estos cuatro años en resolver esos problemas: muchos los he podido resolver, muchos lamentablemente no”.

Fernández también envió un mensaje a quienes “viven de un sueldo” o “reciben la ayuda del Estado” que “estén tranquilos porque entre jueves y viernes hemos organizado una batería para remediar los efectos de la devaluación”.

En este marco, tras la ola de saqueos a los que calificó como “hechos que evidentemente estuvieron organizados”, le pidió “a todos los argentinos y argentinas que cuidemos mucho la tranquilidad y la paz social”.

“Preservar la paz social es muy importante”, indicó. Y agregó: “Que no nos rompan la tranquilidad publica, que no nos rompan la convivencia democrática. Tengo un sueño: que en la Argentina vuelva para siempre la justicia social”.