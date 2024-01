Axel Kicillof se reunirá en Mar del Plata con representantes políticos y gremiales por el conflicto pesquero

Al igual que lo hizo el intendente Guillermo Montenegro y el senador Maximiliano Abad, el mandatario provincial considera que Argentina está en riesgo de perder su zona exclusiva económica sobre los recursos ictícolas y por este motivo mantendrá un encuentro con el sector pesquero marplatense, movilizado al igual que un conjunto de localidades patagónicas.

También fueron remitidas las invitaciones al sector gremial, que ya dio datos impactantes como lo hico Pablo Trueba, secretario General del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape), quien definió que en la ciudad hay "46.000 puestos de trabajo en riesgo".

La Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata destacó que "dicha modificación surge del desconocimiento de un sector que genera no solo empleos en su etapa extractiva, sino en toda la cadena de valor de la cual nuestra industria naval es parte".

La propuesta, a juicio de la Cámara, pone en riesgo el mantenimiento de decenas de miles de puestos de trabajo en empresas pesqueras argentinas, y principalmente pone en riesgo la sustentabilidad del recurso pesquero que se encuentra en su máximo rendimiento, algo que nos ha costado muchos años estabilizar luego de la crisis generada por sobrepesca en la década del 90 ante el ingreso indiscriminado de buques del extranjero y que en su momento redujo a la industria naval Argentina a su mínima expresión.

"No estamos defendiendo ningún privilegio. El recurso pesquero no es de las empresas pesqueras, ni siquiera le pertenece al Estado, le pertenece a todos los argentinos y la forma más eficiente de distribuir esa riqueza entre la mayor cantidad de argentinos es a través de la industria, agregando mayor valor al recurso, para lo cual es necesario realizar inversiones en plantas elaboradoras, dar empleo en tierra y abastecer a la pesca con toda la cadena de valor, construyendo en nuestro país los barcos, portones, redes, cajones, etc.", señaló el comunicado.

La industria naval y la pesca argentina son sectores competitivos, ligados a productos exportables, que han soportado estoicamente muchos años de descalabro económico y atraso cambiario.