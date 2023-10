Balotaje 2023: ¿Qué pasa si voto en blanco?

Ahora Play Maslatón analizó el contexto económico de cara al balotaje: "La pobreza no puede ser lo que dicen las estadísticas"

El voto blanco es válido porque “representa una manifestación de la voluntad del electorado de abstenerse de elegir entre las diversas propuestas formuladas en un sistema legal de sufragio”.

De esta manera, se busca expresar disconformidad con la oferta electoral vigente y las propuestas formuladas por los partidos políticos al momento de la elección.

En el balotaje, el voto en blanco no tiene efecto alguno sobre el resultado de la votación. Por lo tanto, emitir sufragio de esta manera no implica beneficiar indirectamente a ningún candidato en particular.

En la segunda vuelta, solo se consideran los votos afirmativos por alguna boleta partidaria. La fórmula presidencial que sume más votos individuales es la que resultará vencedora, independientemente del porcentaje o la cantidad de votos blancos, impugnados o nulos.

Ahora bien, ¿por qué a veces se afirma que el voto en blanco puede beneficiar “al candidato más votado”? Se trata de una situación que se aplica a otro tipo de elecciones, no al próximo balotaje.

El domingo 22 de octubre se contabilizaron 554.161 votos en blanco, lo que representó el 2,04% de los sufragios válidos totales. Los votos nulos, por su lado, alcanzaron las 224.864 papeletas, el 0,81% del conjunto de votos emitidos.