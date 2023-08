Brics: sorprendente frase de Eurkenian sobre el ingreso argentino

El empresario Eduardo Eurnekian utilizó una insólita metáfora para explicar por qué, para él, la integración de Argentina a los Brics no complica los vínculos con Estados Unidos : "Vos podés tener tu señora y tu amante", dijo.

En el marco del Consejo de las Américas, Eurnekian fue abordado por la prensa y respondió sobre la noticia de la semana: la confirmación de que Argentina había sido invitada a sumarse al bloque de economías emergentes. Cuando le pidieron su opinión, respondió: "Lo veo bien. A mí no me molesta en lo personal".

Los periodistas, además, le consultaron si la situación "puede empiojar la relación con Estados Unidos" y Eurnekian lo descartó: "No. ¿Qué va a empiojar? No va a empiojar nada. Vos podés tener tu señora y tu amante tranquilamente", lanzó con una sonrisa y se alejó de las cámaras para ingresar al Hotel Alvear.

Antes, Eurnekian también se había referido al plan de dolarización, una de las propuestas de Javier Milei. El economista y candidato a presidente de La Libertad Avanza hizo buena parte de su carrera bajo su mando en Aeropuertos 2000 se conocen desde hace años. El empresario mostró cierta distancia, aunque no rechazó la idea: "No me gusta mucho, pero puede ser, lo podríamos hacer con otra moneda. Pero creo que el camino de la dolarización va a tener una respuesta más rápida en cuanto al ordenamiento financiero, buscar mejorar nuestra moneda va a ser un poco más difícil, costoso y sacrificado", dijo.