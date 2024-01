Carlos Maslatón: "No puede llegar alguien en nombre del liberalismo a destruir industrias"

Su primera apreciación fue sobre la temporada en Mar del Plata y señaló que no se debe culpar a nadie si hay menos visitantes. “Alguien desde el Gobierno decidió frenar el ascenso económico nacional conforme a sus ideas económicas y al plan que tenia. Estoy hablando de Milei y Caputo. Argentina salió de una fuerte recesión los últimos dos años. Con problemas, con inflación con pobreza, pero estábamos ascendiendo económicamente. El país vio caer su actividad económica fuertemente, es una lastima. Creo que es transitorio. Una por ciclo económica y otra porque el Gobierno tendrá que rectificar algunas poliíticas que no le sirven ni al gobierno”, sintetizó.

Sin embargo, mostró cierta “esperanza” y se apoyó en que “la bolsa argentina esta creciendo todos los días”. “Esto anticiparía que dentro de algunos meses, lo que ves retraído no seguirá así. Lo veo a pesar de la política económica del Gobierno, que la veo desacertada. El contexto va a obligar al Gobierno a rectificar el rumbo, no viene bien por el momento. Ellos pusieron el foco en el problema fiscal: estado gasta mucho y lo que recauda no alcanza para pagarlo. Eso parcialmente es cierto, pero no es el eje central de los problemas argentinos”, agregó Maslatón.

El problema económico

Para el abogado y especialista en materia financiera, “el problema argentino es exceso de deuda publica en pesos”.

“Eso tiene una solución: pagar la deuda que vence, toda o en parte, ir reduciéndola. Milei pone el foco en el gasto publico. Eso es insignificante, casi es ideológico de querer vengarse de alguien. Pero no tiene sentido lo que esta haciendo Milei. Hoy el Banco Central paga 78mil millones de pesos, mañana también, sábado y domingo también porque los intereses corren. Nadie quiere poner el foco suficiente en esto. Un poco por ignorancia otro poco por negación”, acompañó su explicación.

Javier Milei “había prometido otra cosa” y “mintió sobre el plan económico, porque no tenía plan, tiraba frases”.

“Dijo que no iba a subir los impuestos por ejemplo. No va este tema de llegar al gobierno y reventar una industria entera. En el plan econmico lo más importante no es el dnu y la omnibus, si no el tipo de cambio, deuda y actividad cuasi fiscal del banco central. Milei mintió sobre le plan económico, no tenia plan, tiraba frases. Entonces hace el acuerdo con BUllrich y que venga Sturzenegger. Mandaron a estudios jurídicos a escribir la norma. En ese paso al mundo del derecho, se cometen un monton de errores. Salen las provincias con industrias productivas a decir que no se las pueden arruinar”, añadió.

El discurso mesiánico

Maslatón está seguro que en todos sus años siguiendo al detalle como está el país, en los que vio “cosas raras”, nunca vio “que un presidente diga que va a fundir una provincia”. “Tiene actitudes de dictador. Me preocupa que está escalando. Si hay 135 diputados dispuestos a votar a favor mi gobierno, incluso la ley ómnibus en general, pero me impugnan el 90% en particular pienso cual es el problema, se tiene que poner a conversar y sacan algo razonable. No puede llegar alguien en nombre del liberalismo a destruir industrias”, aseveró.

“La rectificación es recostarse sobre la gente que lo apoya, diciendo que el consenso es este. Así como mando las cosas no van. Y el DNU tiene unas patinadas judiciales tremenda”, consideró Maslatón, aunque aseguró que “el 30% que lo votó para mi está intacto” pero comenzó a perder el “voto prestado” del ballotage.

Por último, se refirió a la hermana de Milei, Karina, quien es “la Jefa de la Casa Rosada”. “El principal problema que hay hoy para evaluarlo a Milei es la influencia de la hermana y que viene una etapa mesiánica. El discurso en Davos es un discurso mesiánico”, afirmó.

“Estoy positivo con Argentina, si estuviese viendo que el ciclo económico es negativo diría que Milei no dura nada. Acá hay fuerzas en la sociedad, la fuerza de la gente, de la economía, Argentina no es un país destruido”, concluyó.